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    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız 3 maçta 7 puan toplayarak ilk 3 maçın sonunda 1. sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 23:51
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 23:58
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    Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız 3 maçta 7 puan toplayarak iyi bir başlangıç yaptı.

    GRUPTA ZİRVEDEYİZ

    G Grubu'nda ilk 3 maçta birbirinden zorlu takımlarla mücadele eden A Millilerimiz Hollanda'yı 4-2 Norveç'i 3-0 yenerken Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

    7 puanla zirvede yer alan Türkiye'yi Hollanda, Karadağ ve Norveç 6 puanla takip ediyor.

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu nda puan durumu #1

    ELEMELER AVRUPA KUPASI'NDAN SONRA DEVAM EDECEK

    Haziran ayında Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımız, eylül ayında ise Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak.

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