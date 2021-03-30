Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız 3 maçta 7 puan toplayarak ilk 3 maçın sonunda 1. sırada yer aldı.

Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız 3 maçta 7 puan toplayarak iyi bir başlangıç yaptı.

GRUPTA ZİRVEDEYİZ

G Grubu'nda ilk 3 maçta birbirinden zorlu takımlarla mücadele eden A Millilerimiz Hollanda'yı 4-2 Norveç'i 3-0 yenerken Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

7 puanla zirvede yer alan Türkiye'yi Hollanda, Karadağ ve Norveç 6 puanla takip ediyor.

ELEMELER AVRUPA KUPASI'NDAN SONRA DEVAM EDECEK

Haziran ayında Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımız, eylül ayında ise Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak.