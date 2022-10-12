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    Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da

    Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da

    2022 Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
    • 12.10.2022 - 07:00
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 07:53
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    İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.

    DHA'nın haberine göre; Milli takım, Esenboğa Havalimanı'nda, yakınları ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

    "Yılların birikmiş heyecanıyla kazandık"

    Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ampute Futbol Milli Takım antrenörü Osman Çakmak, "Yılların birikmiş bir heyecan, bir coşkusu var. Bu coşkuyla beraber çok güzel mücadele ettiler. Oyuncularımız sahaya karakterini, asaletini ve cesaretlerini koydular. 2018 yılında dünya kupasını Angola'ya vermiştik. Dünya kupasını o zaman da biz hak etmiştik ama sonuçta penaltılara kaldık. Penaltıyı da ben kaçırmıştım. Kardeşlerimle bu birliktelikte teknik direktör olmanın her bir yıla Angola’ya bir ders verdiler. Her yıla bir gol attılar. 4-1 net bir skorla dünya şampiyonu oldular. Ne mutlu bize ki, bu coğrafyanın evlatlarıyız. Ne mutlu bize ki 85 milyonun gündemini değiştirip güzel şeyler sunduk, herkes mutlu. Uçakta olsun havalimanında olsun herkes mutlu ve huzurlu. 85 milyona armağan olsun. Çocukların ayaklarına sağlık diliyorum. Bundan sonraki hedefimiz aynı şekilde bu kupaya kardeş getirmek" dedi.

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    Anıtkabir'i ziyaret edecekler

    Ayrıca, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da havalimanında karşılaştığı milli takım ve yöneticileri tebrik etti. Ampute Futbol Milli Takımı, bugün 13.30'da Anıtkabir'i ziyaret edecek.

     

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