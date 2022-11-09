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    Ebru Acer ile Sümeyra Türk, masa tenisinde dünya üçüncüsü

    İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda özel sporcular Ebru Acer ile Sümeyra Türk, çiftlerde bronz madalya kazandı.
    • 09.11.2022 - 02:27
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    Ebru Acer ile Sümeyra Türk, masa tenisinde dünya üçüncüsü

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Granada kentinde düzenlenen organizasyonda bronz madalyaya uzanan Ebru Acer ve Sümeyra Türk, Türkiye'ye Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda özel sporcularda tarihteki ilk madalyasını kazandırdı.

    Türkiye'nin üçüncü olduğu çift kadınlarda, Hong Kong birinci, Fransa ise ikinci oldu.

    Federasyon başkanı, sporcuları kutladı

    AA'nın haberine göre; açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Birol Aydın, spor tarihimizde bir ilki başaran Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ün yanı sıra emeklerinden dolayı kafile başkanı Ensar Kurt'a, Milli Takım antenörleri Sevinç Sert Lahna , Bülent Baran ve Fatma Yütük ile fizyoterapist Bensu Söğüt'e teşekkürlerini iletti.

    Başkan Aydın, yarın başlayacak olan ferdi müsabakalar için de özel sporculara başarılar diledi.

    Ebru Acer ile Sümeyra Türk, masa tenisinde dünya üçüncüsü #1


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