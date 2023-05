Ekrem Memnun: Büyük turnuva kaçırmak istemiyoruz

AA

"Potanın Perileri", 15-25 Haziran'da İsrail ve Slovenya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, D Grubu'nda Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile mücadele edecek.

Ekrem Memnun, milli takımın son durumu ve şampiyonadaki hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Turnuvada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların da belli olacağına vurgu yapan Memnun, şu şekilde konuştu:

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa şampiyonalarında birer kez gümüş ile bronz madalya aldığını ve üst üste 2 olimpiyata (2012, 2016) katıldığını hatırlatan Ekrem Memnun, şu şekilde görüş belirtti:

Turnuvada zor bir grupta mücadele edeceklerinin altını çizen Ekrem Memnun, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

16 takımın olimpiyat kotası alabilmek için en iyi kadrolarıyla turnuvada yer alacağını kaydeden Memnun, şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiyat oyunları öncesindeki Avrupa şampiyonaları çok sert geçiyor. Birinci amacımız ve hayalimiz olimpiyat yarışının içinde kalmak. Maç maç bakacağız. Zor bir gruptayız. Avrupa şampiyonu Sırplar var. Macarlar yeni bir jenerasyon getiriyor. Birkaç yıl önce çok önemli bir altyapı turnuvasında derece yaptılar. O jenerasyon şu an A Milli Takım'da yer almaya başladı. Yetenekli ve ABD'de oynayan oyuncuları var. Bir de her zaman çok hızlı oynayan bir Slovakya var. Hayalimizi gerçekleştirmemiz için önce gruptan çıkmamız lazım. Bunu başarabilmek için hazırlık sürecini en iyi şekilde geçirmeliyiz. Bunun bilincindeyiz. Oyuncuların maç günü kazanmak için her şeylerini sahaya koyacaklarına eminim."