Ermenistan - Türkiye maçının muhtemel 11'leri A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Ermenistan'a konuk olacak.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç bugün TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.

Diğer maç 22.45'te

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Eksikler

A Milli Futbol Takımımızda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Muhtemel 11'ler

Ermenistan: Buchnev, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir, Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan, Zelarayan, Adamyan

Türkiye: Uğurcan (Mert), Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Ferdi, Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kerem, Cenk Tosun