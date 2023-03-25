Ermenistan'ın mağlubiyeti hazmetmesi 1 saat sürdü EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Ermenistan cephesi sosyal medya hesabından maç paylaşımını geç yaptı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Republican Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu attı. Ermenistan'ın tek golü Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.

Ermenistan maç sonucunu geç paylaştı

Mücadelenin ardından ise Ermenistan cephesi büyük bir üzüntü yaşadı. Öyle ki mağlubiyet sonrası Ermenistan'ın maç paylaşımını yapması 1 saat gecikti.

İlk yarının ardından skoru paylaşan rakibimiz maç sonunda 2-1'lik skoru 1 saat geç paylaştı. Bu durum sosyal medyada Türk taraftarlarca dalga konusu oldu.