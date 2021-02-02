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    EURO 2020 öncesi defans oyuncularımız parlıyor

    EURO 2020 öncesi defans oyuncularımız parlıyor

    Defans hattındaki milli futbolcularımızın yükselen formu, yaklaşan EURO 2020 öncesi teknik direktör Şenol Güneş'i sevindiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 10:52
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    Juventus ve Leicester City'nin ardından Liverpool da defansını bir Türk'e emanet etti.

    Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Premier Lig devi Liverpool'a transfer oldu.

    EURO 2020 öncesi defans oyuncularımız parlıyor #1

    Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'nün ardından Ozan'ın da Avrupa'daki dev bir kulüp tarafından tercih edilmesi, EURO 2020 öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i sevindiriyor.

    EURO 2020 öncesi defans oyuncularımız parlıyor #2

    TURKISH WALL (TÜRK DUVARI)

    Defans hattındaki isimlerin yükselen formunun yanı sıra, kaleci konusunda da Güneş'in eli oldukça zengin.

    Son olarak Beşiktaş-Trabzonspor maçında harika bir performans sergileyen Uğurcan Çakır, şu anda en gözde kaleci konumunda. Ayrıca Mert Günok ile Altay Bayındır da tecrübeli teknik adamın şampiyonaya götürmeyi düşündüğü diğer file bekçileri.

    Futbolseverlerin Turkish Wall (Türk Duvarı) lakabını taktığı defans hattı, şampiyonada ay-yıldızlılarımızın en büyük kozlarından biri olacak.

    EURO 2020 öncesi defans oyuncularımız parlıyor #3

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