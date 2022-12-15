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Faslılar takımlarıyla gurur duyuyor
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 11:44
- Güncelleme : 15.12.2022 - 12:29
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na başarısıyla Fas Milli Takımı damgasını vurdu.
Yarı finalde Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finalin kapısından dönen takım, büyük övgü topladı.
Özellikle ikinci yarı Fransa'ya karşı kurdukları baskı herkesin takdirini topladı.
Taraftarlar alkışladı
Son dünya şampiyonu Fransa'ya zor anlar yaşatan takımın oyuncuları maç sonu büyük üzüntü yaşarken, taraftarları alkışlarla tribüne çağırarak oyunculara destek oldu.
"Gurur duyuyoruz"
Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olan Fas'ın bu başarısı ülke medyasında büyük yankı uyandırdı.
Fas basını Fransa yenilgisini, "Gurur duyuyoruz", "Atlas Aslanları üzülmeyin", "Tarihi biz yazdık", "Teşekkürler Aslanlar" , "Walid Rekragui, Atlas Aslanlarıyla gurur duyuyor" başlıklarıyla okurlarına duyurdu.