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    Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'dan teklif bekliyor

    Göztepe maçında attığı şık gollerle klasını konuşturan Ferdi Kadıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Türkiye veya Hollanda'yı seçebilirim. Tercihimi teklif geldiğinde yapacağım" demişti.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 12:08
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    Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'dan teklif bekliyor #1

    Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti.

    Attığı iki güzel golle takımına 3 puanı getiren isim olan Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım terchini henüz yapmaması sosyal medyada gündem oldu.

    "TERCİHİMİ TEKLİF GELDİĞİNDE YAPACAĞIM"

    Birkaç hafta önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Tam Saha dergisine açıklamalarda bulunan 20 yaşındaki oyuncu, "Türkiye, Hollanda veya Kanada'yı seçebilirim. Tercihimi teklif geldiğinde yapacağım." demişti.

    HOLLANDA'NIN ALT KATEGORİLERİNDE OYNADI

    Hollanda U19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan, sonrasında da U21 Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giyen Ferdi'nin hangi ülkeyi tercih edeceği merak konusu.

    Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'dan teklif bekliyor #2

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