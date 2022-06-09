Ferdi Kadıoğlu sol bek performansıyla alkış aldı

Hollanda, Kanada, Türkiye arasında hangi Milli takımı seçeceği merakla beklenen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sol bekteki performansıyla formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.

Fenerbahçe 'nin 4 yıl önce Hollanda ekibi Nijmegen'den hücum hattına takviye olarak renklerine bağladığı Ferdi Kadıoğlu'nun alt yapısında oynadığı Hollanda, aile durumundan sonra seçebileceği Kanada ve Türkiye Milli Takımları arasından tercihini kimden yana kullanacağı uzun süre gündemi meşgul etmişti.

22 yaşındaki oyuncu seçimini Türkiye'den yana yaparken, Mart ayında Portekiz ile oynadığımız Dünya Kupası Play-Off'u kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı İlk kez Uluslar Ligi'ndeki Faroe ve Litvanya maçlarında forma şansı yakalayan Ferdi, savunmanın solundaki performansıyla dikkat çekti.

Ferdi, Rıdvan'la kapışacak

Faroe ve Litvanya maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Ferdi ortaya koyduğu oyunla Milli Takım 'ın sol bek mevkisinde formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.

Sarı-lacivertli oyuncunun bu mevkideki rakibi Beşiktaş ’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz.