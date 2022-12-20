Fransa Milli Takımı'nda Benjamin Pavard huzursuzluğu

Fransa Milli Takımı içinde yaşanan huzursuzluk ortaya çıktı. İddiaya göre Benjamin Pavard takım içinde uygunsuz davranışlar sergiledi.

2022 Dünya Kupası'nın ardından turnuvanın yankıları devam ediyor. Turnuvanın finalinde Arjantin'e mağlup olarak Dünya Kupası'nı ikinci olarak bitiren Fransa'da takımın içinde olumsuzluklar yaşandığı öğrenildi.

L'Equipe gazetesi, turnuva esnasında Fransa Milli Takımı'nda bir huzursuzluk olduğunu iddia etmişti. Turnuva sonrasında yaşanan huzursuzlukla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Sorunun kaynağı Pavard

Fransız gazeteci ve futbol uzmanı Romain Molina, takım içinde yaşanan sıkıntının Benjamin Pavard'dan kaynaklandığını öne sürdü.

Bayern Münih'in 26 yaşındaki yıldız futbolcucusunun Fransa Milli Takımı'ndaki diğer takım arkadaşlarına yönelik uygunsuz sözler kullandığı ve bu yönde davranışlar sergilediği iddia ediliyor ancak hepsi bununla sınırlı değil.

Habere göre Pavard soyunma odasında kötü bir hava yarattı ve arkadaşlarının yanı sıra teknik ekiple de tartışma yaşadı.

Dışarıya bilgi sızdırdığı iddia ediliyor

Pavard ile ilgili en ciddi iddia ise bilgi sızdırdığı yönünde... Molina'nın iddiasına göre Pavard, yakın olduğu basın mensuplarına soyunma odasında yaşananlarla ilgili bilgiler sızdırdı.

Deschamps'ın Pavard'ın bu davranışlarına karşılık onun yerine Jules Kounde'yi tercih ettiği konuşuluyor.