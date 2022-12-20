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    Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Fransa Milli Takımı'nda, 13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu mücadele etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:06
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    Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Katar'daki Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılar sonucu kupayı kaptıran Fransa'nın kadrosunda sadece 2 futbolcunun Fransız kökenli olması dikkat çekti.

    Turnuva kadrosunda Fransız kökenli Rabiot ve Pavard'ın dışındaki futbolcuların çoğunluğunu Afrikalı isimler oluşturdu.

    Mbappe Kamerun asıllı

    Fransa Milli Takımı'nda turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Kylian Mbappe başta olmak üzere 13 futbolcu, Afrika kökenli. Altın ayakkabı alan Mbappe, Kamerun asıllı.

    Kongolu ve İtalyan asıllı futbolcuların Fransız oyunculardan fazla olması da dikkat çeken başka bir detay oldu. 24 kişilik kadrolarında sakatlığı nedeniyle Benzema yer almazken; golcü oyuncunun kökeni ise Cezayir.

    Fransa

    Griezmann'ın annesi Alman, babası Portekizli

    Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan ve 2014 yılından beri milli formayı giyen Antoine Griezmann'ın annesi Alman, babası ise Portekizli.

    DHA'nın haberine göre; kadrosunda 2 Fransız kökenli futbolcu bulunan Fransa Milli Takımı'nda 13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu yer alıyor.

    Dünya Kupasını 2'inci tamamlayan Fransa'nın kadrosunda yer alan futbolcuların etnik kökenleri şöyle:

    Hugo Lloris: Katalan
    Alphonse Areola: Filipinler
    Steve Mandanda, Axel Disasi, Kolo Muani: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Jules Kounde: Benin
    Lucas Hernandez, Theo Hernandez: İspanya
    William Saliba: Anne Kamerun, Baba Lübnan
    Dayot Upamecano: Gine Bissau
    Raphael Varane: Martinik
    Marcus Thuram, Kingsley Coman: Guadeloupe
    Ibrahima Konate, Youssouf Fofana: Mali
    Aurelien Tchouameni: Kamerun
    Eduardo Camavinga: Angola
    Matteo Guendouzi: Fas
    Kylian Mbappe: Anne Cezayir, Baba Kamerun
    Antoine Griezmann: Anne Almanya, baba Portekiz
    Olivier Giroud: İtalya
    Ousmane Dembele: Moritanya ve Senegal
    Andrien Rabiot ve Benjamin Pavard: Fransa

    Fransa


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