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- Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı
Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 13:04
- Güncelleme : 20.12.2022 - 13:06
Katar'daki Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılar sonucu kupayı kaptıran Fransa'nın kadrosunda sadece 2 futbolcunun Fransız kökenli olması dikkat çekti.
Turnuva kadrosunda Fransız kökenli Rabiot ve Pavard'ın dışındaki futbolcuların çoğunluğunu Afrikalı isimler oluşturdu.
Mbappe Kamerun asıllı
Fransa Milli Takımı'nda turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Kylian Mbappe başta olmak üzere 13 futbolcu, Afrika kökenli. Altın ayakkabı alan Mbappe, Kamerun asıllı.
Kongolu ve İtalyan asıllı futbolcuların Fransız oyunculardan fazla olması da dikkat çeken başka bir detay oldu. 24 kişilik kadrolarında sakatlığı nedeniyle Benzema yer almazken; golcü oyuncunun kökeni ise Cezayir.
Griezmann'ın annesi Alman, babası Portekizli
Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan ve 2014 yılından beri milli formayı giyen Antoine Griezmann'ın annesi Alman, babası ise Portekizli.
DHA'nın haberine göre; kadrosunda 2 Fransız kökenli futbolcu bulunan Fransa Milli Takımı'nda 13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu yer alıyor.
Dünya Kupasını 2'inci tamamlayan Fransa'nın kadrosunda yer alan futbolcuların etnik kökenleri şöyle:
Hugo Lloris: Katalan
Alphonse Areola: Filipinler
Steve Mandanda, Axel Disasi, Kolo Muani: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Jules Kounde: Benin
Lucas Hernandez, Theo Hernandez: İspanya
William Saliba: Anne Kamerun, Baba Lübnan
Dayot Upamecano: Gine Bissau
Raphael Varane: Martinik
Marcus Thuram, Kingsley Coman: Guadeloupe
Ibrahima Konate, Youssouf Fofana: Mali
Aurelien Tchouameni: Kamerun
Eduardo Camavinga: Angola
Matteo Guendouzi: Fas
Kylian Mbappe: Anne Cezayir, Baba Kamerun
Antoine Griezmann: Anne Almanya, baba Portekiz
Olivier Giroud: İtalya
Ousmane Dembele: Moritanya ve Senegal
Andrien Rabiot ve Benjamin Pavard: Fransa