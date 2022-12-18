Gareth Southgate, görevinde kalıyor

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate'in görevinde kalacağı bildirildi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere çeyrek finalde Fransa'ya 2-1 yenilerek elenirken; teknik direktör Gareth Southgate'in görevde kalıp kalmayacağı gündeme geldi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı; ancak Southgate'nin görevine devam edeceği bildirildi.

Takımı EURO 2024'e hazırlayacak

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Gareth Southgate'in mevcut sözleşmesindeki iki yıllık sürenin dolması beklenecek. Southgate, takımı Euro 2024'e hazırlayacak.

Oynattığı pozitif futbol kalmasını sağladı

Southgate'i yakından tanıyanlar teknik adamın bu düşüncede olduğunu aktardılar. Southgate'in, İngiltere dönüşü oynanan pozitif oyunun övülmesi gibi unsurlardan etkilendiği ve bu yönde bir karar aldığı bildirildi.

İngiltere geçen Haziran ayında sahasında Macaristan'a UEFA Uluslar Ligi maçında 4-0 yenilirken; taraftarlar ve İngiliz basını Southgate'i sorgular hale gelmişti. Ancak bu Dünya Kupası'ndaki performans olumsuz havayı olumluya çevirdi.

2016'dan bu yana İngiltere'nin başında

Gareth Southgate, 2016'da İngiltere Milli Takımının teknik direktörlüğüne getirilmişti. Roy Hodgson'ın kovulmasının ardından takım Sam Allardyce'a teslim edilmiş; ancak Daily Telegraph gazetesinin ortaya çıkardığı rüşvet skandalı nedeniyle 'Big Sam' lakaplı teknik adam gönderilmişti. FA, Milli Takım için Gareth Southgate'le anlaşmıştı.