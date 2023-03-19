Genç güreşçi Emre Kural Avrupa üçüncüsü Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda, milli sporcu Emre Kural bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden organizasyonda, serbest stil 61 kiloda Emre Kural eleme turunda Moldovalı Andrei Vitan'ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Azerbaycanlı rakibini yenerek yarı finale çıktı

Çeyrek finalde Azerbaycanlı rakibi Aykhan Abdullazada'yı 9-3'lük galibiyetle geçen milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı.

Gürcü rakibini yenerek Avrupa üçüncüsü oldu

Yarı finalde Ukraynalı Andrii Dzhelep'e 8-6 kaybeden Emre Kural, çıktığı bronz madalya müsabakasında ise Gürcistanlı Daviti Abdaladze’yi 11-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.