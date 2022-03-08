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    Genç güreşçi Emre Mutlu Avrupa Şampiyonu

    Genç güreşçi Emre Mutlu Avrupa Şampiyonu

    Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Emre Mutlu altın, Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya kazandı.
    • AA
    • 08.03.2022 - 23:58
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    Filibe kentinde devam eden organizasyonda Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kilo finalinde Bulgar rakibi Denis Krasimirov Demirov ile karşılaştı.

    Rakibini 12-6 yenen Emre, altın madalyanın sahibi oldu.

    MUSTAFA SAFA'DAN BRONZ MADALYA

    Mustafa Safa Yıldırım ise grekoromen stil 63 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Vladimir Haroyan ile karşı karşıya geldi.

    Haroyan'ı 3-1 yenen Mustafa Safa, bronz madalya kazandı.

    Genç güreşçi Emre Mutlu Avrupa Şampiyonu #1

    Genç güreşçi Emre Mutlu Avrupa Şampiyonu #2

    Genç güreşçi Emre Mutlu Avrupa Şampiyonu #3

    2 GÜREŞÇİMİZ FİNALDE

    Kadir Kamal, grekoromen stil 67 kiloda İsveçli Niklas Jan Olov Pontus Oehlen'i 8-1 yenerek finale çıktı.

    Kadir, finalde Gürcü Diego Chkhikvadze ile karşılaşacak.

    Abdullah Toprak ise grekoromen stil 72 kiloda Ermeni Shant Khachatryan'ı 4-0 yenerek finale adını yazdırdı.

    Abdullah, finalde Gürcü Giorgi Chkhikvadze ile karşı karşıya gelecek.

    Genç güreşçi Emre Mutlu Avrupa Şampiyonu #4

    Altın madalya şansını yitiren Mükremin Aktaş, grekoromen stil 60 kiloda bronz madalya için minderde yerini alacak.

    Öte yandan 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek, repesaj mücadelesinde Azerbaycanlı Lachin Valiyev'e 7-5 yenilerek madalya maçına çıkma şansını kaybetti.


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