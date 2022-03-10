Genç güreşçilerden Avrupa'da 7 madalya

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, elde ettiği 7 madalyayla grekoromen stilde takım halinde ikinci oldu.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Bu stilde son gün, 4 milli güreşçi madalya mücadelesi verdi.

2 GÜREŞÇİMİZDEN GÜMÜŞ MADALYA

67 kiloda Kadir Kamal, finalde Gürcistan'dan Diego Chkhikvadze'yle karşılaştı. Rakibine 3-2 yenilen Kadir, minderden gümüş madalyayla ayrıldı.

Finaldeki diğer milli güreşçi 72 kilodaki Abdullah Toprak, bir başka Gürcü sporcu Giorgi Chkhikvadze'yle altın madalya mücadelesi verdi. Abdullah da rakibine 7-5 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

MUSTAFA OLGUN AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

97 kiloda mindere çıkan Mustafa Olgun ise Estonya'dan Richard Karelson'u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Günün diğer madalya mücadelesinde 60 kiloda Mükremin Aktaş, bronz madalya için güreştiği Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-4 yenildi.

TÜRKİYE, TAKIM HALİNDE İKİNCİ OLDU

Toplam 10 sıklette mindere çıkan milli sporculardan 7'si madalya almayı başardı. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla takım halinde 27 ülke arasında 156 puanla 2. sırada tamamladı.

Grekoromen stilde birinciliği 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla 182 puan toplayan Gürcistan elde etti.

Şampiyonada milli sporculardan 55 kiloda Emre Mutlu altın, 67 kiloda Kadir Kamal, 72 kiloda Abdullah Toprak, 130 kiloda Fatih Bozkurt gümüş, 63 kiloda Mustafa Safa Yıldırım, 77 kiloda Abdurrahman Kalkan ve 97 kiloda Mustafa Olgun bronz madalya kazandı.

EROĞLU: "BU GENÇLERİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Yeni yönetim olarak ilk yurt dışı organizasyonuna katıldıklarına dikkat çeken Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “U23 Avrupa Güreş Şampiyonasına grekoromen stilde 10 sporcu ile katılıp 7 madalya kazandık, hepsini yürekten kutluyorum. Aslında çok şanssız finaller kaçırdık. Ama geleceğimizin A Milli takım iskeletini oluşturacak olan çocuklarımızın performanslarını takdir ediyorum. Gelecek adına bu gençlerimiz bizi umutlandırdı, heyecanlandırdı. Ata sporumuz güreşin geleceği çok parlak. Hepsini alınlarından öpüyorum. Bu gençleri izlemeye devam edin” diye konuştu.

Başkan Eroğlu, “Sırada serbest stilde kızlarımız ve erkeklerimiz mindere çıkacak, hedefimiz bu şampiyonayı rekor madalyalarla kapatmak” dedi.