Genç halterci Kerem Kurnaz dünya şampiyonu Milli halterci Kerem Kurnaz, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

AA & Ensonhaber

Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen şampiyonada 89 kiloda mücadele eden Kerem Kurnaz, silkmede 183 ve toplamda 327 kiloluk dereceleriyle altın madalyaya kazandı. Kerem Kurnaz, koparmada ise 144 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, müsebakalar sonrası milli sporcuya madalyasını takdim etti.

Milli sporcular şu ana kadar 8 madalya kazandı

Türkiye, şampiyonada şu ana kadar 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.