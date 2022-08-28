Genç judocular Dünya Şampiyonası'nda üçüncü

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası'nda karma takımlar kategorisinde bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abdülsamet Çakır, Sinem Oruç, Erman Gürgen, Elif Başkut, Recep Ergin, Merve Nur Alkış, İbrahim Tataroğlu, Zeynep Betül Sarıkaya, Ömer Faruk Turgutlu ve Gülzade Korkmaz'dan oluşan milli takım, ilk turda Kazakistan'ı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Dünya üçüncüsü oldular

AA'nın haberine göre; çeyrek finalde Fransa'ya 4-3 mağlup olan milliler, repesaj maçında Gürcistan ile karşılaştı. Rakibini 4-2 yenen ay-yıldızlı sporcular, bronz madalya mücadelesinde Ukrayna'nın rakibi oldu.

Ukrayna'yı altın skorda 4-3 yenen milliler, dünya üçüncülüğü elde etti.