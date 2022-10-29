Genç judoculardan Avrupa'da ilk gün 2 madalya

Milli sporcular, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki organizasyonda tatamiye çıkan milli sporculardan kadınlar 48 kiloda Sıla Ersin, Azerbaycanlı Konul Aliyeva'yı yenerek altın madalya kazandı.

Hasret Bozkurt'tan gümüş madalya

AA'nın haberine göre; 57 kiloda mücadele eden Hasret Bozkurt ise finalde karşılaştığı Sırp Marica Perisic'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 13 sporcu ile temsil edildiği organizasyon, 30 Ekim Pazar günü sona erecek.