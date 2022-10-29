Petrol
94.19
-0.89%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.907
1.27%
BTXN Coin
10.66
-0.28%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Genç judoculardan Avrupa'da ilk gün 2 madalya

    Milli sporcular, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın, 1 gümüş madalya elde etti.
    • 29.10.2022 - 01:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Genç judoculardan Avrupa'da ilk gün 2 madalya

    Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki organizasyonda tatamiye çıkan milli sporculardan kadınlar 48 kiloda Sıla Ersin, Azerbaycanlı Konul Aliyeva'yı yenerek altın madalya kazandı.

    Hasret Bozkurt'tan gümüş madalya

    AA'nın haberine göre; 57 kiloda mücadele eden Hasret Bozkurt ise finalde karşılaştığı Sırp Marica Perisic'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Türkiye'nin 13 sporcu ile temsil edildiği organizasyon, 30 Ekim Pazar günü sona erecek.

    Genç judoculardan Avrupa da ilk gün 2 madalya #1

    Genç judoculardan Avrupa da ilk gün 2 madalya #2


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutlaması
    Dünya

    Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutlaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıkladı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıkladı

    Görüş Bildir