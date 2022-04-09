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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Aleyna Ertürk'ten bronz madalya

Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Aleyna Ertürk'ten bronz madalya

Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Aleyna Ertürk, bronz madalya kazanarak bu kategoride Türk eskrim tarihinin bugüne kadarki en iyi dünya derecesini elde etti.