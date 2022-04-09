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- Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Aleyna Ertürk'ten bronz madalya
Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Aleyna Ertürk'ten bronz madalya
- AA
- 09.04.2022 - 07:02
Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın yedinci gününde Aleyna Ertürk, genç kadınlar epede bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı.
Yarı finalde İsrailli rakibine kaybetti
Dubai'de ay-yıldızlı sporcu Aleyna Ertürk, başarılı pul müsabakalarının ardından tablo-128'de Çek sporcu Gabriela Aigermanova'yı 14-13, t-64'te Kanadalı Marie Frederique Millette'yi 15-13, t-32'de İtalyan Gaia Caforio'yu 15-12 ve t-16'da karşılaştığı Ukraynalı rakibi Emily Conrad'ı 15-9 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Aleyna Ertürk, çeyrek finalde Polonyalı Kinga Zgryzniak'ı da 14-13 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Yarı final maçını İsrailli Nicole Feygin'e karşı 15-5 kaybeden milli eskrimci, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.
Diğer sporcularımız
Organizasyonda Halis Efe Elibol 39'uncu, Berra Sonyüksek 79'uncu, Damlanur Sönmüş 84'üncü, Cengizhan Öner 110'uncu, Emir Akal 117. ve Kayra Naz Özcan 134. oldu.
Şampiyona yarın yıldız kızlar ve erkekler epe karşılaşmalarıyla devam edecek.