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    Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Aleyna Ertürk'ten bronz madalya

    Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Aleyna Ertürk, bronz madalya kazanarak bu kategoride Türk eskrim tarihinin bugüne kadarki en iyi dünya derecesini elde etti.
    • AA
    • 09.04.2022 - 07:02
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    Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Aleyna Ertürk'ten bronz madalya

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın yedinci gününde Aleyna Ertürk, genç kadınlar epede bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı.

    Yarı finalde İsrailli rakibine kaybetti

    Dubai'de ay-yıldızlı sporcu Aleyna Ertürk, başarılı pul müsabakalarının ardından tablo-128'de Çek sporcu Gabriela Aigermanova'yı 14-13, t-64'te Kanadalı Marie Frederique Millette'yi 15-13, t-32'de İtalyan Gaia Caforio'yu 15-12 ve t-16'da karşılaştığı Ukraynalı rakibi Emily Conrad'ı 15-9 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    Aleyna Ertürk, çeyrek finalde Polonyalı Kinga Zgryzniak'ı da 14-13 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

    Yarı final maçını İsrailli Nicole Feygin'e karşı 15-5 kaybeden milli eskrimci, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

    Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası nda Aleyna Ertürk ten bronz madalya #1

    Diğer sporcularımız

    Organizasyonda Halis Efe Elibol 39'uncu, Berra Sonyüksek 79'uncu, Damlanur Sönmüş 84'üncü, Cengizhan Öner 110'uncu, Emir Akal 117. ve Kayra Naz Özcan 134. oldu.

    Şampiyona yarın yıldız kızlar ve erkekler epe karşılaşmalarıyla devam edecek.

    Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası nda Aleyna Ertürk ten bronz madalya #2


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