Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler açıklaması

A Milli Futbol Takımımızın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İskoçya maçı öncesinde konuştu. Çalhanoğlu, Genç yıldız adayı Arda Güler'in oynayarak tecrübe kazanacağını söyledi.

A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya'yı konuk edecek.

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde İnter forması giyen orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"En son kampta iyi performans sergileyemedik"

Inter'in yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, "Her şey iyi gidiyor. Her şey güzel. İki hazırlık maçı bizim için önemli. En son kampta iyi performans sergileyemedik. Bunların analizini yaptık. En iyi şekilde oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.





"Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim, izlersem içimi yakacağını biliyorum"



Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Burada olduğumuz için çok mutluyum. Çok güzel karşılandık, bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Yarınki maç bizim için önemli, iki maç da bizim için önemli. Ciddi hazırlık maçları. Hazırlık maçı diye çıkmayacağız.

Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüm. Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim, izlersem içimi yakacağını biliyorum. Mart ayında maçlarımız var. Bunlara iyi hazırlanacağız." ifadelerinde bulundu.





"İnşallah kulüplerinde çok süre alırlar"



Arda Güler ve Emirhan İlkhan hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Arda ve Emirhan burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah kulüplerinde çok süre alırlar. Bazen maçlara bakınca Arda'nın sonradan oyuna girdiğini görüyorum, hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum. Koruma bir yere kadar. Tecrübe kazanması gerekiyor oynayarak. Ben de genç yaşta oynayıp başladım." dedi.





"Benim tavsiyem genç oyunculara her zaman Avrupa'da oynamaları"



Genç oyunculara tavsiyede bulunan Hakan Çalhanoğlu, "İskoçya'yı yenmek istiyoruz. Hazırlık maçı diye değil, kazanmak için çıkacağız. Gençlerin Avrupa'ya gitmesi her zaman tavsiye ettiğim bir şey. Her zaman benim isteğim bu.

Türkiye iyi ve zor bir lig tabii ki, zor bir lig. Ama Avrupa bence bakılan bir bölge. Avrupa'da oynayınca Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatın da oluyor. Benim tavsiyem genç oyunculara her zaman Avrupa'da oynamaları." ifadelerini kullandı.