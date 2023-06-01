Hakan Reçber ve Nafia Kuş tekvandoda dünya şampiyonu Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Milli sporcular Hakan Reçber ve Nafia Kuş, altın madalya kazandı.

AA & Ensonhaber

Başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, tatamiye çıktı.

Nafia Kuş, birinci turda Yunan Paraskevi Ntemogianni'yi, ikinci turda Avustralyalı Reba Stewart'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Kolombiyalı Gloria Mosquera'yı, yarı finalde de ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu mağlup eden Nafia Kuş, finale kaldı.

Finalde karşılaştığı son dünya şampiyonu Özbek Svetlana Osipova'yı eleyen Nafia Kuş, altın madalya kazandı.

Hakan Reçber, erkekler 63 kiloda şampiyon oldu

Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, ikinci turda Lübnanlı Ralph Honeine'yi, üçüncü turda İtalyan Dennis Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Çinli Yushuai Liang'ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro'yu mağlup eden Hakan Reçber, finale kaldı.

Hakan Reçber, finalde karşılaştığı Taylandlı Banlung Tumtimdang'ı eleyerek, altın madalya kazandı.

Federasyon Başkanı Metin Şahin: İlk defa 3 altın madalyaya ulaştık

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, organizasyonun dördüncü gününde milli sporcular Hakan Reçber ve Nafia Kuş'un altın madalya kazanmasının ardından, değerlendirmede bulundu.

Mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Şahin, müsabakalarda Türk sporcuları yalnız bırakmayan Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Şahin,

140 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası'nda bugün üçüncü altın madalyaya ulaştık. En fazla altın madalya alan ülkeyiz. Bir tarih yazıyoruz. İlk defa tarihimizde 3 altın madalyaya ulaştık.

ifadelerini kullandı.

Sporcuları çalıştıran teknik direktörlere de teşekkür eden Şahin,

Türkiye, girdiği 7 olimpiyattan madalyasız dönmemiştir. 2024'e daha hazırlıklı, daha dirençli gidiyoruz. Bu sporcular 2024'te buradaki başarıların aynısını tekrarlayacak ve ülkemize altın madalya kazandırarak İstiklal Marşı'mızı çaldıracak. Çalışmalarımıza her zaman en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bugün 750 bine ulaşan sporcu sayımız var. Her türlü desteği kendisinden aldık. Bugünkü başarılar, yapılan desteklerledir. Başarılarımız devam edecek. Türkiye bizi izlemeye devam etsin.

değerlendirmesinde bulundu.

Nafia Kuş: "Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum"

Milli sporcu Nafia Kuş, Azerbaycan'da altın madalya kazandığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı sporcu,

Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum. Koleksiyonumun eksik parçalarını birer birer tamamlamaya çalışıyorum. 2018'de Avrupa şampiyonu olmuştum büyüklerde. Şimdi dünya şampiyonu oldum. Gelecek yıl da olimpiyatlarda altın madalya kazanarak muhteşem üçlüyü tamamlamak istiyorum. Dualarıyla beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki daha güzel başarılar kazanacağım. Koleksiyonun eksik parçası sadece olimpiyat şampiyonluğu kaldı. Onu da gelecek yıl kazanacağım.

şeklinde konuştu.

Hakan Reçber: "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Hakan Reçber, büyüklerde ilk kez dünya şampiyonu unvanını elde ettiği için büyük gurur yaşadığını dile getirdi.

Kendisini çalıştıran babasına, antrenörlerine, federasyon ve devlet yetkililerine teşekkür eden Reçber, "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Spor yaptığım sürece en iyisi olmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Büyükelçi Bağcı da tribündeydi

Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar +73 kiloda tatamiye çıkarak altın madalya kazanan Nafia Kuş ile erkekler 63 kiloda altın madalyanın sahibi olan Hakan Reçber'in karşılaşmalarını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da izledi.

Bağcı, müsabaka sonrasında sporcularla bir araya gelerek, tebriklerini iletti.

Dün de kadınlar 49 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Merve Dinçel altın madalya kazanmıştı.