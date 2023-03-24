Harry Kane, İngiltere Milli Takımı'nın en golcüsü oldu 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında İngiltere, İtalya'yı 2-1 mağlup etti. Yıldız futbolcu Harry Kane, maçta attığı golle efsane Wayne Rooney'i geride bıraktı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda dev bir maç gerçekleşti. EURO 2020'nin iki finalisti İtalya ve İngiltere karşı karşıya geldi.

Napoli'nin sahası olan Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip İngiltere oldu.

İngiltere galip geldi

İngilizler'e galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Declan Rice ve 44. dakikada penaltıdan Harry Kane attı. İtalya'nın tek golü ise 56. dakikada Mateo Retegui'den geldi.

Maçın 80. dakikasında ise Luke Shaw ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rooney'i geçti

Bu karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Harry Kane, İngiltere tarihine geçmeyi başardı.

Milli takım formasıyla 54 gol atan Tottenham'ın santrforu, efsane isim Wayne Rooney'e ait olan 53 gollük rekoru geride bıraktı ve İngiltere'nin en çok gol atan ismi oldu.