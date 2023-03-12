Hentbol Milli Takımımız, Lüksemburg'u devirdi

2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg'u 31-20 yendi.
Müsabaka öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Milli takım oyuncuları, sahaya depremde hayatını kaybeden A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya'nın ismi her sporcu için ayrı ayrı anons edilerek çağrıldı.
Cemal Kütahya anıldı
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, depremde hayatını kaybeden milli takım kaptanı Cemal Kütahya'nın anısına hazırlatılan plaketi kardeşi Gözde Kütahya'ya takdim etti. Kütahya plaketi alırken göz yaşlarını tutamadı.
Sıradaki maçımız Portekiz'e karşı
Milli takım, 16 Nisan'da gruptaki beşinci maçında ise Portekiz'i konuk edecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki son maçını ise 30 Nisan'da Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.