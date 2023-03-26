Hırvatistan ve Galler berabere kaldı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynanan Hırvatistan ve Galler arasındaki müsabaka, iki takım tarafından atılan karşılıklı tek gol ile berabere sonuçlandı.

Haber Merkezi EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda, Hırvatistan sahasında Galler'i ağırladı. Müsabaka Hırvatistan ile Galler'in 1-1'lik beraberliğiyle bitti. Yenişemediler Hırvatistan'ın golünü 28. dakikada Andrej Kramaric, Galler'in golünü ise 90+3. dakikada Nathan Broadhead attı. Ay yıldızlılar, bu sonuçların ardından grupta ilk haftayı zirvede tamamladı. Elemelerin ikinci haftası, bugün 3 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak. Milli takım grupta lider A Milli Futbol Takımı, içerisinde bulunduğu D grubunda, bu karşılaşmayla birlikte liderliğe yerleşti. Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle: - A Grubu İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0 İspanya-Norveç: 3-0 - D Grubu Ermenistan-Türkiye: 1-2 Hırvatistan-Galler: 1-1 - I Grubu Belarus-İsviçre: 0-5 İsrail-Kosova: 1-1 Andorra-Romanya: 0-2