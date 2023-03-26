Hırvatistan ve Galler berabere kaldı
Haber Merkezi

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda, sahasında Galler'i ağırladı.

Müsabaka Hırvatistan ile Galler'in 1-1'lik beraberliğiyle bitti.

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Hırvatistan'ın golünü 28. dakikada Andrej Kramaric, Galler'in golünü ise 90+3. dakikada Nathan Broadhead attı. Ay yıldızlılar, bu sonuçların ardından grupta ilk haftayı zirvede tamamladı.

Elemelerin ikinci haftası, bugün 3 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak.

Milli takım grupta lider

A Milli Takımı, içerisinde bulunduğu D grubunda, bu karşılaşmayla birlikte liderliğe yerleşti.

Hırvatistan ve Galler berabere kaldı

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0

İspanya-Norveç: 3-0

- D Grubu

Ermenistan-Türkiye: 1-2

Hırvatistan-Galler: 1-1

- I Grubu

Belarus-İsviçre: 0-5

İsrail-Kosova: 1-1

Andorra-Romanya: 0-2

Hırvatistan ve Galler berabere kaldı
Hırvatistan ve Galler berabere kaldı
Hırvatistan ve Galler berabere kaldı
Hırvatistan ve Galler berabere kaldı
Hırvatistan ve Galler berabere kaldı