Hırvatistan ve Galler berabere kaldı

Haber Merkezi
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda, Hırvatistan sahasında Galler'i ağırladı.
Müsabaka Hırvatistan ile Galler'in 1-1'lik beraberliğiyle bitti.
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Hırvatistan'ın golünü 28. dakikada Andrej Kramaric, Galler'in golünü ise 90+3. dakikada Nathan Broadhead attı. Ay yıldızlılar, bu sonuçların ardından grupta ilk haftayı zirvede tamamladı.
Elemelerin ikinci haftası, bugün 3 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak.
Milli takım grupta lider
A Milli Futbol Takımı, içerisinde bulunduğu D grubunda, bu karşılaşmayla birlikte liderliğe yerleşti.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu
İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0
İspanya-Norveç: 3-0
- D Grubu
Ermenistan-Türkiye: 1-2
Hırvatistan-Galler: 1-1
- I Grubu
Belarus-İsviçre: 0-5
İsrail-Kosova: 1-1
Andorra-Romanya: 0-2