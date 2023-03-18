Hırvatistan, Zlatko Dalic ile yola devam dedi Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic'in sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımız, ile birlikte turnuvaya katılma mücadelesi verecek olan Hırvatistan'da takımın teknik direktörü Zlatko Dalic ile devam etme kararı alındı.

Sözleşmesi uzatıldı

Hırvatistan Futbol Federasyonu, 2017'den beri görevde bulunan 56 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ile 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dalic, yönetimindeki Hırvatistan Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.