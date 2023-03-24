Hollanda Milli Takımı'nda 5 futbolcu, yedikleri körili tavuktan zehirlendi

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Milli Takımı, B Grubu'nda ilk maçına Fransa karşısında çıkıyor.

Stade de France'da oynanacak maç öncesinde Hollanda Milli Takımı, zehirlenme olayıyla karşı karşıya geldi.

Körili tavuk yemeğinden zehirlendiler

Hollanda'nın hazılıklarını sürdürdüğü Zeist şehrindeki, otelde yenilen akşam yemeği sonrası 5 futbolcu zehirlenerek kadrosundan çıkarıldı.

Geçtiğimiz gün körili tavuk yemeğini yiyen Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenme belirtileri gösterdi.

Hollanda Milli Takımı'nda 5 futbolcu yedikleri körili tavuktan zehirlendi

2 maçta yoklar

Futbolcuların durumlarının çok kötü olması nedeniyle Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldılar.

Hollanda Milli Takımı'nda 5 futbolcu yedikleri körili tavuktan zehirlendi