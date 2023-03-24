Hollanda Milli Takımı'nda 5 futbolcu, yedikleri körili tavuktan zehirlendi Hollanda Milli Takımı'nda oynanacak Fransa maçı öncesinde 5 oyuncu, otelde yedikleri körili tavuk sonrasında zehirlenerek kadrodan çıkarıldı.

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Hollanda Milli Takımı, B Grubu'nda ilk maçına Fransa karşısında çıkıyor.

Stade de France'da oynanacak maç öncesinde Hollanda Milli Takımı, zehirlenme olayıyla karşı karşıya geldi.

Körili tavuk yemeğinden zehirlendiler

Hollanda'nın hazılıklarını sürdürdüğü Zeist şehrindeki, otelde yenilen akşam yemeği sonrası 5 futbolcu zehirlenerek milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Geçtiğimiz gün körili tavuk yemeğini yiyen Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenme belirtileri gösterdi.

2 maçta yoklar

Futbolcuların durumlarının çok kötü olması nedeniyle Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldılar.