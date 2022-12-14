Hugo Almeida: Mourinho'yu milli takımda görmek sevindirici olurdu

Hugo Almeida, Portekiz Milli Takımı ile adı anılan Jose Mourinho ile ilgili konuştu. Almeida, ünlü teknik adamın milli takımın başında görmenin sevindirici olacağını söyledi.

Portekiz Milli Takımı ile adı geçen Jose Mourinho için Beşiktaş'ın eski golcü futbolcusu Hugo Almeida'dan açıklama geldi.

"Milli Takım'dan teklifi kabul etmesi harika olurdu"

Almeida, "Jose Mourinho her zaman milli takımda çalışmak istediğini söylerdi. Daha önce bunun için erken olduğunu söylemişti. Şimdi onun için doğru zaman mı bilmiyorum ama hepimiz onun dünyanın en iyilerinden biri olduğunu biliyoruz. Milli Takım'dan teklifi kabul etmesi harika olurdu." dedi.

"İki takıma da yüzde yüz odaklanıp odaklanamayacağını sadece o biliyor"

38 yaşındaki futbol adamı, Mourinho'nun Roma ile 2024'e kadar sözleşmesinin hatırlatılması üzerine, "Roma'dan ayrılmak ya da iki takımda birlikte görev alıp almayacağına ancak kendisi karar verebilir. İki takıma da yüzde yüz odaklanıp odaklanamayacağını sadece o biliyor." diye konuştu.