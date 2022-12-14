Petrol
82.89
2.74%
Euro
19.9033
0.02%
Dolar
18.6324
0.06%
Altın
1.082
0.08%
Borsa
5067
-3.61%
Bitcoin
337.017
0.64%
BTXN Coin
5.22
-1.13%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C

    Hugo Almeida: Mourinho'yu milli takımda görmek sevindirici olurdu

    Hugo Almeida, Portekiz Milli Takımı ile adı anılan Jose Mourinho ile ilgili konuştu. Almeida, ünlü teknik adamın milli takımın başında görmenin sevindirici olacağını söyledi.
    • 14.12.2022 - 23:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hugo Almeida: Mourinho'yu milli takımda görmek sevindirici olurdu

    Portekiz Milli Takımı ile adı geçen Jose Mourinho için Beşiktaş'ın eski golcü futbolcusu Hugo Almeida'dan açıklama geldi.

    "Milli Takım'dan teklifi kabul etmesi harika olurdu"

    Almeida, "Jose Mourinho her zaman milli takımda çalışmak istediğini söylerdi. Daha önce bunun için erken olduğunu söylemişti. Şimdi onun için doğru zaman mı bilmiyorum ama hepimiz onun dünyanın en iyilerinden biri olduğunu biliyoruz. Milli Takım'dan teklifi kabul etmesi harika olurdu." dedi.

    Hugo Almeida: Mourinho yu milli takımda görmek sevindirici olurdu #1

    "İki takıma da yüzde yüz odaklanıp odaklanamayacağını sadece o biliyor"

    38 yaşındaki futbol adamı, Mourinho'nun Roma ile 2024'e kadar sözleşmesinin hatırlatılması üzerine, "Roma'dan ayrılmak ya da iki takımda birlikte görev alıp almayacağına ancak kendisi karar verebilir. İki takıma da yüzde yüz odaklanıp odaklanamayacağını sadece o biliyor." diye konuştu.

    Hugo Almeida: Mourinho yu milli takımda görmek sevindirici olurdu #2


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Ekrem İmamoğlu siyasi yasak kararından sonra Saraçhane'de konuştu
    Gündem

    Ekrem İmamoğlu siyasi yasak kararından sonra Saraçhane'de konuştu

    Türkmenistan'da kritik zirve
    Dünya

    Türkmenistan'da kritik zirve

    Görüş Bildir