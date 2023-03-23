İdmana geç kalan Arda Güler ve İsmail Yüksek alkışlarla karşılandı A Milli Takım kampında İsmail Yüksek ve Arda Güler'in idmana 5 dakika geç kalması, Stefan Kuntz ve oyuncular arasında esprilere neden oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Hırvatistan ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarına devam etti.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Yağmur altında yapılan antrenmanda aday kadrodaki tüm oyuncular yer aldı. Dünkü idmanı yarıda bırakan Eren Elmalı da takımla çalıştı.

İdmana geç kalan Arda ve İsmail'e garip tepki

İdmana kısa bir süre geç kalan genç futbolcular Arda Güler ile İsmail Yüksek'i, futbolcular ve Stefan Kuntz alkışlarla karşıladı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma, pas ve koşu çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.