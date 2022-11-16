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    İngiltere ve İrlanda EURO 2028 için ortak başvuru yaptı

    İngiltere Futbol Federasyonu, İrlanda ile ortak bir şekilde 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyebilmek için başvuru yapıldığını duyurdu.
    • 16.11.2022 - 16:56
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    İngiltere ve İrlanda EURO 2028 için ortak başvuru yaptı

    2028 Avrupa Futbol Şampiyonası için İngiltere Futbol Federasyonu bir açıklama yayınladı.

    Açıklamada, turnuvayı İrlanda ile birlikte düzenleyebilmek için ön başvurunun yapıldığı belirtildi. Ek olarak turnuva için diğer Birleşik Krallık ülkelerinden de stadyumların bulunacağı aktarıldı.

    "Ekonomik olarak büyümeye yardımcı olacağına inanıyoruz"

    "Herkes için futbol. İyilik için futbol. Gelecek için futbol." sloganıyla yapılan açıklamada, "İrlanda, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki yetkililerin bu teklifi desteklemesini memnuniyetle duyuruyoruz. UEFA Euro 2028'e ev sahipliği yapmanın futbol ve tüm toplum için güçlü ve sürdürülebilir bir miras bırakacağına, ekonomik olarak büyümeye yardımcı olacağına inanıyoruz.

    İngiltere ve İrlanda EURO 2028 için ortak başvuru yaptı #1

    "Nisan 2023'te UEFA'ya sunulacak kısa listede 10 stadyum yer alacak"

    Turnuva için belirlenen stadyum planında 14 stadyum yer alıyor. Yapılacak görüşmelerin ardından nisan 2023'te UEFA'ya sunulacak kısa listede 10 stadyum yer alacak." ifadeleri yer aldı.

    İngiltere ve İrlanda EURO 2028 için ortak başvuru yaptı #2

    EURO 2028'de kullanılması muhtemel stadyumlar ise şöyle:

    1. Birmingham - Villa Park (Aston Villa)

    2. Liverpool - Everton Stadyumu

    3. Londra - Londra Stadyumu

    4. Londra - Tottenham Hotspur Stadyumu

    5. Londra - Wembley

    6. Manchester - City of Manchester

    7. Newcastle - St James' Park

    8. Sunderland - Stadium of Light

    9. Trafford - Old Trafford

    10. Dublin - Dublin Arena

    11. Dublin - Croke Park

    12. Belfast - Casement Park Stadium

    13. Glasgow - Hampden Park

    14. Cardiff - National Stadium of Wales

    İngiltere ve İrlanda EURO 2028 için ortak başvuru yaptı #3


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