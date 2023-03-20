İngiltere'ye Marcus Rashford'dan kötü haber Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford, sakatlığı sebebiyle İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

İngiltere Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde İtalya ve Ukrayna ile yapacağı maçların öncesinde sakatlık haberiyle sarsıldı.

Son dönemlerin formda isimlerinden olan Marcus Rashford sakatlık geçirdi.

Bir süre dinlenecek

Manchester United kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fulham'ı 3-1 yendikleri İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçının 50. dakikasındaki köşe vuruşu sırasında bacağına darbe alan Rashford bir süre dinlendirilecek.

Bu sezon 30 gol attı

Bu sezon kulüp ve milli takım formasıyla 30 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda yapacağı İtalya (23 Mart) ve Ukrayna (26 Mart) karşılaşmalarında oynayamayacak.