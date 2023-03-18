İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna Nicolo Zaniolo davet edilmedi İtalya Milli Takımı'nın 30 kişilik aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo, kadroya çağrılmadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde C Grubu'nda bulunan İtalya'nın İngiltere ve Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Zaniolo yer almadı

Gruptaki ilk maçına 23 Mart Perşembe günü İngiltere'yle, ikinci maçına ise 26 Mart Pazar günü Malta'yla çıkacak olan İtalya'da Galatasaray'ın Roma'da 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu Nicolo Zaniolo yer almadı.

İtalya Milli Takımı'nın 30 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio)

Savunma: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Turin), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Forvet: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Fribourg), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham)