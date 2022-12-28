Japonya, teknik direktör Hajime Moriyasu ile sözleşme uzattı

Japonya, teknik direktör Hajime Moriyasu ile sözleşme uzattı

Japonya Futbol Federasyonu, teknik direktör Hajime Moriyasu'nun sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Dünya Kupası 2022 Katar'da son 16 turunda Hırvatistan'a elenen Japonya'da teknik direktör Hajime Moriyasu için karar çıktı.

Japonya Futbol Federasyonu Moriyasu ile yola devam etme kararı aldı ve 2026'ya sözleşme imzalandığını duyurdu.

"Milli takım ile devam etme kararı verdim"

Hajime Moriyasu, ''Japon olmaktan gurur duyarak uluslararası düzeyde rekabet etme fırsatı veren bir iş, bu yüzden milli takım ile devam etme kararı verdim.'' dedi.

Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmışlardı

Japonya, Dünya Kupası'nda grup aşamasında Almanya ve İspanya'yı yenerek sürprize imza atmış ancak Hırvatistan'a elenerek turnuvaya veda etmişti.

54 yaşındaki teknik direktör, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası 2018'in ardından milli takımın başına geçmişti.