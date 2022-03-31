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Kadın taraftarların Ronaldo'dan ilginç talebi
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Portekiz-Kuzey Makedonya maçında ilginç bir pankart açıldı.
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 14:35
- Güncelleme : 31.03.2022 - 14:41
Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımızı eleyen Portekiz, final turunda Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.
Kuzey Makedonya'yı Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 kazanan Portekiz, Katar'a gitmeyi garantiledi.
RONALDO'DAN SPERMLERİNİ İSTEDİLER
Tribünlerde ise ilginç bir pankart dikkatleri çekti.
İki kadın taraftar, açtıkları pankartla Ronaldo'dan spermlerini istedi.