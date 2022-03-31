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    Kadın taraftarların Ronaldo'dan ilginç talebi

    2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Portekiz-Kuzey Makedonya maçında ilginç bir pankart açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 14:41
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    Kadın taraftarların Ronaldo'dan ilginç talebi

    Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımızı eleyen Portekiz, final turunda Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

    Kuzey Makedonya'yı Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 kazanan Portekiz, Katar'a gitmeyi garantiledi.

    RONALDO'DAN SPERMLERİNİ İSTEDİLER

    Tribünlerde ise ilginç bir pankart dikkatleri çekti.

    İki kadın taraftar, açtıkları pankartla Ronaldo'dan spermlerini istedi.

    Kadın taraftarların Ronaldo dan ilginç talebi #1

    Kadın taraftarların Ronaldo dan ilginç talebi #2


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