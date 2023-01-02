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Kamerun U17 Milli Takımı'nda yaş skandalı

Kamerun U17 Milli Takımı'nda yaş skandalı

Kamerun 17 Yaş Altı Milli Takımında kadroya seçilen 30 futbolcudan 21'i testi geçemedi ve bu isimler düzenlenecek turnuvanın kadrosundan men edildi.