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Kamerun U17 Milli Takımı'nda yaş skandalı
Kamerun 17 Yaş Altı Milli Takımında kadroya seçilen 30 futbolcudan 21'i testi geçemedi ve bu isimler düzenlenecek turnuvanın kadrosundan men edildi.
- 02.01.2023 - 21:31
Kamerun futbolu son dönemlerde yaşadığı yaş skandallarıyla gündemde. Samuel Eto'o'nun başkanlığını yaptığı Federasyon aldığı men kararlarını açıkladı.
Daily Mail'in aktardığına göre Kamerun'da yaşanan yaş krizi nin önüne geçmek isteyen Samuel Eto'o yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.
21 isim testi geçemedi
17 Yaş Altı takımların yarıştığı UNIFACC turnuvası için Kamerun'da seçilen 30 futbolcudan 21'i testi geçemedi ve Kamerun Futbol Federasyonu oyuncuların kurallar gereği turnuvadan diskalifiye edildiğini duyurdu.
Samuel Eto'o'nun göreve geldiği ilk dönemde 44 futbolcunun yaş sahtekarlığı yaptığı ortaya çıkarılmıştı.