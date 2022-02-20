Karate 1 Premier Ligi'nde Enes Özdemir finalde

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Karate 1 Premier Ligi'nde milli sporcu Enes Özdemir, finale yükseldi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Füceyre şehrindeki organizasyonda bugün milli sporcular bir final, bir de bronz madalya maçına çıkma şansı elde etti.

ENES, OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜSÜNÜ YENDİ

Erkekler katada ilk turda İtalyan Gianluca Gallo, ikinci turda Japon Ayato Kai’yi geçmeyi başaran Enes Özdemir, çeyrek finalde Tokyo 2020 Olimpiyatları üçüncüsü Amerikalı Ariel Gutierrez Torres’i mağlup etti.

FİNALDE RAKİBİ JAPON KAZUMASA

Yarı finalde Azeri Roman Haydarov’u yenerek finale yükselmeyi başaran milli sporcu, altın madalya mücadelesini Japon Moto Kazumasa ile yapacak.

TUBA YAKAN BRONZ MADALYA MÜCADELESİ VERECEK

Kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan, yarı finalde Tokyo 2020 ikincisi ve Avrupa şampiyonu Ukraynalı Anzhelika Terliuga’ya 3-0 kaybederek finale çıkma şansını kaybetti. Tuba Yakan, yarın (bugün) bronz madalya için mücadele edecek.

Erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur, erkekler +84 kiloda Rıdvan Kaptan ve kadınlar kumite 68 kiloda Eda Eltemur ise elendi.

Karate 1 Premier Lig'in Füceyre ayağında üçüncülük ve final mücadeleleri yarın yapılacak.