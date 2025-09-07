Konya’da İspanya Milli Takımı, Filistin bayraklı kortejle karşılandı

Konya'da milli maç heyecanı yaşanıyor..

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya geliyor.

Maç öncesinde Konya sokaklarında coşku doruğa çıktı.

Filistin'e verdiği destek ile bilinen İspanya için futbolseverler, hem İspanya kafilesini hem de misafir seyircileri anlamlı bir kortejle karşıladı.

"BU ANLAMLI DURUŞ İÇİN TÜM HEMŞEHRİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: