Lionel Messi bişt giydi

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin, Dünya Kupası'nı kaldırırken bişt giymesi dikkat çekti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalde penaltı atışları sonucu Fransa'yı yenen Arjantin kazandı.

Katar Emiri hediye etti

Takımın kaptanı Lionel Messi, kupayı kaldırmak için kürsüye geldiği esnada Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani tarafından hediye edilen bişti giydi.

Ulusal kimliğin parçası

Bişt, Katar'da erkekler tarafından ulusal kimliğin bir parçası olarak görülüyor.

Gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan geleneksel kıyafet bişt, Katar'da farklı renk ve süslemelerde hazırlanarak özel ve resmî günlerde sıkça tercih edilen kostümler arasında yer alıyor.