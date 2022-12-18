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    Lionel Messi bişt giydi

    Lionel Messi bişt giydi

    Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin, Dünya Kupası'nı kaldırırken bişt giymesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 21:59
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 22:03
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    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalde penaltı atışları sonucu Fransa'yı yenen Arjantin kazandı.

    Katar Emiri hediye etti

    Takımın kaptanı Lionel Messi, kupayı kaldırmak için kürsüye geldiği esnada Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani tarafından hediye edilen bişti giydi.

    Ulusal kimliğin parçası

    Bişt, Katar'da erkekler tarafından ulusal kimliğin bir parçası olarak görülüyor.

    Gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan geleneksel kıyafet bişt, Katar'da farklı renk ve süslemelerde hazırlanarak özel ve resmî günlerde sıkça tercih edilen kostümler arasında yer alıyor.

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