Luka Modric'in hakem isyanı

Arjantin'e yenilerek finale çıkma şansını kaybeden Hırvatistan, maçın hakemini hedef tahtasına koydu.

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Arjantin, final biletini alan ilk takım oldu.

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, alınan bu mağlubiyeti İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'ya bağladı.

"Tam bir felaketti"

37 yaşındaki yıldız futbolcu, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek "Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi. Sadece bugünden bahsetmiyorum, tam bir felaketti. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz." sözlerini kullandı.

Messi'yi tebrik etti

Lionel Messi'nin performansına da değinen Modric, "Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Deneyimli oyuncu Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakıp bırakmadığı ile ilgili soruya ise, "Hırvatistan'la son maçım mıydı bilemiyorum. Şu anda bunu konuşmanın zamanı değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.