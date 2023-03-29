Mateo Kovacic: Türkiye'ye karşı oynamak zordu

EURO 2024 Elemeleri'nde ilk maçını Ermenistan karşısında kazanan Milli Takımımız, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşılaştı.

Mücadele 2-0 Hırvatistan üstünlüğüyle sona erdi. Hırvatistan'ın 2 golünü atan orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, maçın ardından konuştu.

Mateo Kovacic, şunları söyledi:

"Türkiye'ye karşı oynamak zordu. Çok iyiler. Biz bazı hatalar yaptık. Analizler yapmıştık ama buna rağmen hatalarımız oldu, buna karşın 2 gol attık. İyi bir maç çıkardık ve galibiyeti hak ettik."

Kovacic ayrıca şunları söyledi:

"Her iki takım da çok kuvvetliydi; hem Türkiye hem Galler iyi takımlar. İki takıma karşı da iyi iş çıkardık. Galler'den son dakikada bir gol yemiş ve iki puan bırakmıştık. Bugün üç puanı aldık. Sonuç olarak, her iki takıma da başarılar diliyoruz. Biz kendi yolumuza devam edeceğiz."