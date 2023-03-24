Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz ilk ikiye kalıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım ile ilgili, "İnşallah herhangi bir şekilde üçüncü duruma düşmeyiz. Hedefimiz ilk ikiye kalıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmak" dedi.

AA

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yarın Ermenistan ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un da yer aldığı ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Ermenistan'ın başkenti Erivan'a hareket etti.

"Hedefimiz ilk ikiye kalıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmak"

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da düzenleneceğini belirterek, şu şekilde konuştu:

"Bu eleme grubunda ilk maçımızı yarın inşallah Ermenistan'da yapacağız. Daha sonra dönüp salı günü Hırvatistan ile Bursa'da maçımızı yapacağız. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. İki maçımızda da en güzel sonucu almak istiyoruz. Bu iki maçı alırsak, ondan sonraki maçlara daha ümitle bakacağız. İnşallah herhangi bir şekilde üçüncü duruma düşmeyiz. Hedefimiz ilk ikiye kalıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmak."

"Hedef bütün maçlarımızda en başarılı sonucu almak"

Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da yapılacak olmasının farklı bir önemi daha olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı: