Mehmet Büyükekşi: Yabancı orta hakem gündemimizde yok

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son dönemde tartışılan yabancı hakem iddialarına son noktayı koydu. Büyükekşi, "VAR hakemi için yabancı hakem düşünüyoruz ama orta hakemlerimiz Türk olacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemdeki konular hakkında Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yabancı hakemle ilgili flaş kararları duyurdu.

Büyükekşi, hakemlere yapılan eleştirilerin abartılı olduğunu söylerken, "İngiltere Premier Lig CEO'su ile görüştük, maçtan önce veya sonra kulüp başkanlarının hakemler hakkında konuşup konuşmadığını sorduk. 'Hayır, bu bizim lugatımızda yok' dedi. Teknik direktörlerin de konuşması halinde ağır cezalar alacağını söyledi. Ama bizde yenilen, hakemi günah keçisi yapıyor. Görüyoruz, bazı teknik direktörler de hata yapıyor. Futbolcular on pozisyondan birini atabiliyor. Bu onların kötü olduğu anlamına gelmez, başka sıkıntısı vardır. Hakemler için de bu geçerli. Cumhurbaşkanımız da bu yönde uyardı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz, tüm liglerimiz için bunu düşünüyoruz. Her kaybeden 'Hakem bizi doğradı' diyor. Bu kültürümüzü değiştirmemiz lazım." dedi.

"Hakemlerin koşu mesafesi önemli"

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları:

"Hakemlerimizin, takımların ortalama koşu mesafelerine göre koşularını değerlendiriyoruz. Mesela bir takımın ortalamasından fazla koştuysa artı puan veriyoruz, ortalamanın altında kaldıysa eksi puan veriyoruz."





"Yabancı orta hakem gündemimizde yok"

"Orta hakemle ilgili yabancı hakem gündemimizde yok, söz konusu değil. Yurt dışında hakemlerimiz bizi başarıyla temsil ediyor. Erasmus'ta nasıl öğrenci değişimi oluyor, bazı ülkelerle, bazı maçlar için hakem değişimi olabilir. Onlar da kabul ederse. O da elit hakemler olacak. Ama şu an bir gelişme yok.

VAR hakemi sayısını 12'den yukarıya çıkarmak istiyoruz. Haftada 18 maç var. Sayıyı tamamlayamazsak, belki yabancı VAR hakemi getirebiliriz. Kasım veya aralık ayındaki sonuçlara bağlı. Belki VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Sayıdan çok, kalitesi yüksek VAR hakemi lazım."