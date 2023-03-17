Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'na çağrıldı Fenerbahçe'nin Augsburg'a kiraladığı golcü futbolcu Mergim Berisha, Almanya A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, burada gösterdiği performansla dikkatleri çekiyordu.

Formda bir sezon geçiren golcü oyuncu bunun karşılığını aldı.

Milli davet aldı

Augsburg formasıyla bu sezon başarılı bir performans gösteren Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı maçlar öncesi milli takıma davet edildi.

Formda bir sezon geçiriyor

24 yaşındaki santrfor, Augsburg ile bu sezon 18 mücadeleye çıktı. Berisha bu maçlarda 8 gol ve 4 asistle mücadele etti. Golcü isim, özellikle Bayern Münih'e karşı attığı 2 golle dikkatleri çekmişti.