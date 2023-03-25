Mert Günok: EURO 2024'e gitmeyi çok istiyoruz

2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Ermenistan'a konuk oldu.

Mücadeleyi Milliler 2-1 kazanarak Eleme Grubu'na galibiyetle başladı.

Maçın ardından 663 gün sonra milli formayı ilk kez giyen Mert Günok, değerlendirmelerde bulundu.

Mert Günok, şunları dedi:

"Zor oldu, hem geldiğimiz ülke açısından hem de elemelerin ilk maçı açısından... Tam istediğimiz oyunu sergileyemedik ama galibiyet önemliydi."

Mert ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"EURO 2024'e gitmeyi çok istiyoruz. Şimdi önümüzde bir maç var. Onu da kazanıp daha iyi yerlere geleceğiz."