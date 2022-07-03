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    Merve Tuncel altın madalya kazanarak tarihe geçti

    Akdeniz Oyunları'nda yüzmede altın madalya kazanan Merve Tuncel, serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 03:45
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    Merve Tuncel altın madalya kazanarak tarihe geçti

    Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Merve Tuncel tarihe geçti

    Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.

    Merve Tuncel altın madalya kazanarak tarihe geçti #1

    Merve Tuncel altın madalya kazanarak tarihe geçti #2


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