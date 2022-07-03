Merve Tuncel altın madalya kazanarak tarihe geçti

Akdeniz Oyunları'nda yüzmede altın madalya kazanan Merve Tuncel, serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın oldu.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Merve Tuncel tarihe geçti

Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.