Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2024 Paris Olimpiyatları için ilk kotayı aldı 2024'te yapılacak Paris Olimpiyatları için kota mücadelesinde, Türkiye adına kota alan ilk sporcu, Barcelona Maratonu'nda 3. sırayı alan Kaan Kigen Özbilen oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na doğru, çeşitli branşlarda kota mücadelesi sürüyor. Türkiye adına ilk sevindirici haber Atletizm'den geldi. Üçüncü olan Kaan, Olimpiyat vizesi aldı 45. Barcelona Maratonunda, Türkiye adına yarışan Kaan Kigen Özbilen, 2 saat 5 dakika 37’lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı. Atlet Özbilen bu derecesiyle olimpiyat oyunlarına gitmeye de hak kazandı. Kaan Kigen Özbilen, Türkiye'de tüm branşlar dahil 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına gitmeyi garantileyen ilk sporcu oldu. Bahreynli Marius Kimutai maratonda parkur rekoru kırarak 2 saat 5 dakika 06'lık derecesiyle kürsünün ilk basamağına çıktı ve ülkesi adına olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Fas adına yarışan Othmane El Goumri de, 2 saat 5 dakika 12'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı.