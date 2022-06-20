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    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya

    Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, 22 madalya elde etti.
    • 20.06.2022 - 07:05
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    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya

    Craiova kentinde gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonada 22 madalya elde eden Türkiye, 20 ülke arasında toplam madalya sayısında ikinci, madalya sıralamasında ise üçüncü oldu.

    İlk gün kazanılan 13 madalyanın ardından ikinci günde ay-yıldızlı ekip, 4 şampiyonluk elde etti.

    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası nda 22 madalya #1

    Altın madalya kazananlar

    110 metre engellide Mikdat Sevler 13.80'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaşırken, 1500 metrede Şilan Ayyıldız 4.17.27'yle birinci oldu.

    3000 metre engellide Hilal Yego 8.43.24 ve 3000 metrede Ramazan Barbaros 8.12.60'lık derecesiyle ikinci günde altın madalya kazanan isimler arasında yer aldı.

    İlk gün şampiyonluk kazanan Emine Hatun Tuna-Mechaal ve Kayhan Özer ile birlikte Türkiye, 2022 Balkan Şampiyonası'nda toplam 6 birincilik elde etmiş oldu.

    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası nda 22 madalya #2

    Gümüş ve bronz madalyalar

    İkinci gün müsabakalarında 4×400 metrede Oğuzhan Kaya, Oğuz Akgül, Salih Teksöz ve Kubilay Ençü'den oluşan bayrak takımı 3.08.48, 5000 metrede Yayla Günen 15.55.24'le gümüş, 800 metrede Salih Teksöz 1.48.51, 3000 metrede Ömer Amaçtan 8.14.40'la ve gülle atmada da Aysel Yılmaz 15,76 metreyle bronz madalya kazandı.

    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası nda 22 madalya #3

    Türkiye sıralamada üçüncü oldu

    Şampiyonada Yunanistan 8 altın, 7 gümüş, 6 bronz, Romanya 8 altın, 5 gümüş, 6 bronz, Türkiye ise 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz ile ilk üç sırayı alırken, Sırbistan dördüncü, Ukrayna beşinci oldu.

    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası nda 22 madalya #4

    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası nda 22 madalya #5

    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası nda 22 madalya #6

    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası nda 22 madalya #7

    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası nda 22 madalya #8

    Milli atletlerden Balkan Şampiyonası nda 22 madalya #9


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