Milli maç öncesinde Bursa'da anlamlı görüntüler A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı konuk ettiği maç öncesinde tribünler Türk Bayrağı ve depremzedelere destek pankartı açarak anlamlı görüntüler oluşturdu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda Hırvatistan ile karşılaştı.

Biletlerin günler öncesinden satıldığı mücadele öncesinde ise tribünlerde anlamlı dakikalar yaşandı.

Stadyumdaki yerini alarak A Milli Futbol Takımını destekleyen taraftarlar maç başında Türk Bayrağı ve depremzedeler için pankart açtı.

Deprem bölgesi unutulmadı

Tribünlerde üstünde Türkiye haritası ve depremden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu formaların yer aldığı, "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız." yazılı pankart açıldı.