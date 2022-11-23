Petrol
88.47
1.17%
Euro
19.1806
0.02%
Dolar
18.604
-0.01%
Altın
1.041
0.00%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
308.114
2.96%
BTXN Coin
5.95
-0.66%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ'dan Polonya'da gümüş madalya

    Polonya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Challenge Serisi 1 yarışmasında milli sporcu Muhammed Bozdağ, gümüş madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 00:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ'dan Polonya'da gümüş madalya

    Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bialystok kentinde düzenlenen organizasyonda Muhammed Bozdağ, genç erkekler 1000 metre finalinde mücadele etti.

    Milli sürat patenci, 47 sporcunun yer aldığı 1000 metre mesafede ikinci oldu.

    Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ dan Polonya da gümüş madalya #1


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    'Lübnan’ın istikrarına desteğimiz sürecek'
    Dünya

    'Lübnan’ın istikrarına desteğimiz sürecek'

    Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi
    Kralspor

    Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi

    Görüş Bildir