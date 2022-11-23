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- Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ'dan Polonya'da gümüş madalya
Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ'dan Polonya'da gümüş madalya
Polonya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Challenge Serisi 1 yarışmasında milli sporcu Muhammed Bozdağ, gümüş madalya kazandı.
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 00:21
Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bialystok kentinde düzenlenen organizasyonda Muhammed Bozdağ, genç erkekler 1000 metre finalinde mücadele etti.
Milli sürat patenci, 47 sporcunun yer aldığı 1000 metre mesafede ikinci oldu.