Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ'dan Polonya'da gümüş madalya

Polonya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Challenge Serisi 1 yarışmasında milli sporcu Muhammed Bozdağ, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bialystok kentinde düzenlenen organizasyonda Muhammed Bozdağ, genç erkekler 1000 metre finalinde mücadele etti.

Milli sürat patenci, 47 sporcunun yer aldığı 1000 metre mesafede ikinci oldu.