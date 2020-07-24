Milli takımın yeni forveti Serdar Dursun

Eylül ayında Uluslar Ligi'nde boy gösterecek olan A Milli Takımımız, sıkıntı yaşadığı hücum bölgesindeki sorunu da Serdar Dursun ile çözmeye hazırlanıyor.

Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Macaristan ve 6 Eylül’de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Takım’da, teknik direktör Şenol Güneş kadro çalışmalarını sürdürüyor...

ŞENOL GÜNEŞ KARARINI VERDİ

Pandemi süreci sonrası Ay-Yıldızlı ekibin aynı enerjiyle yola çıkmasını hedefleyen Güneş, bu süreçte yeni isimleri mercek altına aldı. Şenol Güneşin yeni forveti: Serdar Dursun

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok futbolcuyu yakından takip eden kurt hoca, özellikle forvet rotasyonuna yeni oyuncular eklemek istiyor. Halihazırda ülke olarak yerli forvet sıkıntısı yaşadığımız bu süreçte Cenk Tosun’un da sakatlanması, Güneş’i sıkıntıya düşürmüştü.

Burak Yılmaz ve Enes Ünal dışında A Milli Takım’da yeri garanti bir forvet yok. Şenol hoca, Almanya’da Darmstadt formasıyla harikalar yaratan Serdar Dursun’u radarına aldı.

AZERBAYCAN PEŞİNDE

Bundesliga 2'de 19 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki Serdar, tam bir pivot santrafor. Güneş’in normal sezon içinde de izlettirdiği Serdar’ın, Eylül ayında aday kadroya çağrılması bekleniyor.

1.90 boyundaki forvet ile ilgili Azerbaycan Futbol Federasyonu da girişimde bulundu. Ancak deneyimli oyuncunun hayali A Milli Takım forması. Bu nedenle Azerbaycan'ı şimdilik reddeden Serdar’ın, “Hayalim Ay-Yıldızlı forma. Bunun için çok çalışıyorum” dediği öğrenildi.